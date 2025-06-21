Putin: Rusya ve Çin Ekonomik İşbirliğini Güçlendirme Kararında

ST. PETERSBURG, 21 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in geniş bir işbirliği yelpazesi bulunduğunu belirterek, Çin'le her alanda işbirliği ve etkileşimi güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Putin, çarşamba günü geç saatlerde St. Petersburg'da büyük uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua'nın sorusunu yanıtladı.

Çin için önemli bir ekonomik ortak haline geldiklerini ve 2024 yılında ikili ticaretin 240 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydeden Putin, iki ülkenin bir dizi tatbiki yatırım projesi başlattığını ve yatırımların ölçeğinin daha da büyümesinin beklendiğini belirtti.

Putin, "Bu başarı, sadece Çin'in ekonomik büyümesinin ölçeği ve kalitesinden değil, aynı zamanda ülkelerimizi birbirine bağlayan kalıcı dostluktan da kaynaklanıyor" dedi.

Finansal işbirliğinin ikili ilişkilerde en önemli öncelik haline geldiğini kaydeden Putin, ekonomik ivmeyi sürdürmek ve ticarette yeni atılımlar sağlamak için istikrarlı sermaye akışını sağlamaya odaklanıldığına dikkat çekti.

Putin, yüksek teknoloji, havacılık ve uçak imalatı alanlarında muazzam bir işbirliği potansiyeli olduğunu da vurguladı.

Çin'in yapay zeka alanında dikkate değer başarılar elde ettiğini ve rakiplerinin maliyetlerinin onda biri ile on kat daha fazla verimlilik sağladığını belirten Putin, bu durumun "inanılmaz ve sevindirici" olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve kültürel bağlar derinleştikçe Rusya genelinde Çinceye olan ilginin arttığını da kaydeden Putin, an itibarıyla yaklaşık 25.000 Rus gencinin, Çin eğitim kurumlarına kayıtlı olduğunu açıkladı.

Putin düzenli olarak belli konulara ayrılan Rusya-Çin yıllarının, kültürel ve halklar arası işbirliği ve etkileşimi derinleştirmekle kalmayıp, iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı da güçlendirdiğini söyledi.

Medya buluşması, 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun yan etkinliği olarak düzenlendi.