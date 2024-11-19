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Putin, Rusya'nın Yeni Nükleer Doktrin Belgesi'ni Onayladı

Putin, Rusya'nın Yeni Nükleer Doktrin Belgesi'ni Onayladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer caydırıcılık politikalarını belirleyen yeni Nükleer Doktrin Belgesi'ni onayladı. Belgede, Rusya'nın kitle imha silahlarına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu ve potansiyel düşmanların saldırganlıklarını caydırmak için nükleer gücü kullanacağı vurgulanıyor.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikası temellerini oluşturan yeni Nükleer Doktrin Belgesi'ni onayladı. Rusya'nın revize edilen nükleer doktrininde, "Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikası Temelleri" belgesini onayladı. Putin, eylül ayında nükleer doktrinde değişikliğe gidileceğinin sinyallerini vermişti.

Rusya'nın revize edilen nükleer doktrininde "Potansiyel bir düşmanın Rusya Federasyonu'na ve (veya) müttefiklerine karşı saldırganlıktan caydırılması, en yüksek devlet önceliklerinden biridir. Saldırganlığın caydırılması, Rusya Federasyonu'nun nükleer silahlar dahil olmak üzere tüm askeri gücüyle sağlanmaktadır"  ifadeleri yer alıyor.

Rusya'nın yenilenen Nükleer Caydırıcılık Devlet Politikası Temelleri şu hükümleri içeriyor:

  • Nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikası, savunma niteliğindedir.
  • Rusya, nükleer silahları caydırıcılık aracı olarak görmekte ve bunların kullanımını son çare ve zorunlu bir önlem olarak kabul etmektedir.
  • Potansiyel bir düşmanı Rusya ve müttefiklerine karşı saldırganlık yapmaktan caydırmak, en yüksek devlet önceliklerinden biridir.
  • Rusya, kendisine veya Belarus'a karşı bir saldırı durumunda, toprak bütünlüğüne yönelik kritik bir tehdit oluşturursa nükleer silah kullanabilir.
  • Bir askeri koalisyon içindeki herhangi bir devletin Rusya'ya veya müttefiklerine karşı saldırganlığı, koalisyonun tamamının saldırganlığı olarak kabul edilir.
  • Nükleer gücü olan bir devletin desteğiyle nükleer gücü olmayan olmayan bir devletin Rusya'ya veya müttefiklerine karşı saldırganlığı, ortak bir saldırı olarak değerlendirilir.
  • Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına karşı nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar.
  • Rusya, Rusya'yı düşman olarak gören devletler, bloklar ve ittifaklara, potansiyel düşmanlarına karşı nükleer caydırıcılık uygulamaktadır.
  • Nükleer caydırıcılık konusundaki devlet politikası, nükleer gücün caydırıcılık için yeterli bir seviyede olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
  • Potansiyel düşmanın nükleer güçlerin kullanım ölçeği ve yeri konusunda belirsizlik içinde olması, nükleer caydırıcılığın ilkelerinden biri olarak kabul edilir.
  • Nükleer caydırıcılık, potansiyel düşmanın Rusya'ya karşı saldırganlık durumunda karşılık verme zorunluluğunun kaçınılmaz olduğunu anlamasını sağlamak amacını güder.
  • Nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikası, askeri çatışma sırasında, Rusya'nın kabul edilebilir koşullar altında düşmanlıkların sona ermesini garanti eder.
  • Nükleer caydırıcılık güçlerinin belirli kısımlarının sürekli kullanıma hazır tutulması, Rusya'nın nükleer caydırıcılığının bir ilkesidir.

Kaynak: ANKA / Güncel
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