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Putin: Rusya'nın Arktik bölgesinin kalkınması ülke için öncelik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesinin kalkınmasının ülke için önemli olduğunu belirtti.

MOSKOVA, 12 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Arktik bölgesinin kalkınmasının ülke için yadsınamaz bir öncelik olduğunu söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü Arktik bölgesindeki müstahkem yerleşim birimlerinin kalkınması konulu bir toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın Arktik bölgesinin "stratejik önem taşıdığını" ve büyük bir ekonomik potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Putin, Arktik bölgesinin kalkınmasının doğrudan Rusya'nın enerji potansiyeliyle, lojistik kabiliyetleriyle ve ülkenin ulusal güvenlik ve savunmasıyla ilişkili olduğunu kaydetti.

Putin, "Bu bölgenin daha kapsamlı şekilde kalkınması bizim açımızdan tartışmasız bir önceliktir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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