Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Putin: Rusya ile Ukrayna Arasındaki Barış Müzakereleri Zamanla Daha da Zorlaşacak

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Rusya'nın barış görüşmelerine açık olduğu ve Ukrayna ile müzakerelerin zaman geçtikçe daha da zorlaşacağı ifade edildi.

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Rusya'nın barış görüşmelerine açık olduğu ve Ukrayna ile müzakerelerin zaman geçtikçe daha da zorlaşacağı ifade edildi. Putin, Devlet Duma liderleri ve parti liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış müzakerelerini reddetmiyoruz ama reddedenler bilmeliler ki ne kadar çok zaman kaybederlerse bizimle müzakere etmeleri o kadar zor olacak" dedi. Putin, ABD'nin başını çektiği Batı'nın on yıllardır Rusya'ya karşı son derece saldırgan olduğunu söyledi. Rus lider, "Avrupa'da eşit güvenlik sistemi oluşturma önerilerimiz reddedildi. Füze savunma problemiyle ilgili ortak çalışma girişimleri reddedildi. NATO genişlemesinin kabul edilemezliğine ilişkin uyarılar göz ardı edildi" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, Batılı ülkelerin dünyaya yeni bir düzen dayatma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel

Vladimir Putin Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title