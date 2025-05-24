Putin: Rusya Dünyanın En Büyük Silah İhracatçıları Arasında

Putin: Rusya Dünyanın En Büyük Silah İhracatçıları Arasında
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın askeri ekipmanlarına olan talebin arttığını ve ülkenin hala dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri olduğunu açıkladı. Putin, 2024 yılında ihracat yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdiklerini belirtti ve silah ihracatını artırma çağrısı yaptı.

MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hala dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri olduğunu ve ülkenin askeri ekipmanlarına olan talebin arttığını söyledi.

Putin, cuma günü askeri ve teknik işbirliğine ilişkin bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Rusya küresel silah pazarında ilk beş ülke arasında yer almaya devam ediyor ve birçok sektörde lider ihracatçı konumunu koruyor" dedi.

Putin, televizyondan yayımlanan açıklamasında 2024 yılında ihracat yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdiklerini belirtti. "Rus askeri ürünlerine yönelik sipariş stoku an itibarıyla ciddi düzeyde. On milyarlarca dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim" diyen Putin, silah ihracatını artırma yönünde çalışma çağrısında bulundu.

Rus askeri ekipmanlarına olan talebin arttığına dikkat çeken Putin, hükümete devlet desteği konusunda yeni önlemler geliştirerek sektörün potansiyelini artırması talimatı verdiğini ifade etti.

Putin, ülkenin askeri ekipman ve silah sistemlerinin sürekli modernize edildiğini ve askeri sanayi kompleksinin temel görevinin, özel askeri operasyonlarda Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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