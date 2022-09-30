- Putin: "Rusya daha güçlü hale geldi"

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına katmasının ardından düzenlenen kutlamalarda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya daha güçlü hale geldi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına katmasının ardından başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kutlamalar yapıldı. Birçok sanatçının konserler verdiği kutlamalara alınan bölgelerin liderleri de katılarak konuşma yaptı. Kutlamalara katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus topraklarına katılan bölgelerin kendilerine bağlanmasıyla ilgili tarihten hatırlatmalarda bulunarak, "Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle aynı şey oldu. Her şeye seçkinler karar verdi. Milyonlarca halka hiçbir şey sorulmadı. Modern Rusya, LDNR'de ve kurtarılmış bölgelerde yaşayan insanlara seçme hakkı verdi. İnsanlar referanduma katıldı ve kararlarını verdi. İnsanlar, Rusya ile birlikte olmayı seçtiler. Bu günü kahraman askerlerimize ve milislerimize borçluyuz. Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı.

Donbass halkının yıllarca haklarından mahrum bırakıldığını savunan Putin, "Yıllar boyunca bu insanlardan tarih bilincini silmeye, geleneklerini yok etmeye, anadillerini konuşmalarını yasaklamaya, kültürü yasaklamaya çalıştılar, hiçbir şey başaramadılar. Bu insanlar tarihi vatan sevgisini yüreklerinde taşıdı. Rusya bu bölgelere sadece kapılarını değil, kalbini de açıyor. Evinize hoş geldiniz" dedi.

Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin katılımıyla Rusya'nın daha da güçlendiğini söyleyerek, "Rusya daha güçlü hale geldi. Çünkü bir aradayız. Gerçekler arkamızda ve hakikatte güç var. Yani zafer var. Zafer bizim olacak" diye konuştu.