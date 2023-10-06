Putin: Rusya-Çin İşbirliği Küresel İlişkilerde Dengeleyici Bir Unsur

SOÇİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "gelecek vadettiğini" belirterek, Rusya-Çin işbirliğinin küresel ilişkilerde önemli bir dengeleyici unsur olduğunu söyledi.

SOÇİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "gelecek vadettiğini" belirterek, Rusya-Çin işbirliğinin küresel ilişkilerde önemli bir dengeleyici unsur olduğunu söyledi.

Putin, Soçi'de gerçekleştirilen Valday Tartışma Kulübü 20. Yıllık Toplantısı'nın Perşembe günü düzenlenen genel oturumunda Xinhua'nın sorusu üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in ekonomi alanındaki etkileyici büyümesine işaret eden Putin, Çin'in "küresel ekonominin önde gelen lokomotiflerinden biri" haline geldiğini ifade etti.

İkili işbirliği konusuna değinen Putin, Büyük Avrasya ile Avrasya Ekonomik Birliği'nin inşası ve "gelecek vadeden Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin" ilerletilmesi için iki tarafın da altyapı geliştirme planlarını hayata geçireceğini söyledi.

Rus lider ayrıca, iki ülkenin de kimseye karşı askeri blok oluşturma niyetinde olmadığını vurguladı.

Putin, Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin uluslararası ilişkilerde önemli bir dengeleyici unsur haline geldiğini ifade etti.

"Adil Çok Kutupluluk: Herkes için Güvenlik ve Kalkınma Nasıl Sağlanır?" temasıyla 2-5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Valday Tartışma Kulübü 20. Yıllık Toplantısı'na 40'tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 140 uzman, milletvekili ve diplomat katıldı.