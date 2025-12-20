Putin: Rusya-Çin İlişkileri Küresel İstikrar İçin Kritik Önemde

MOSKOVA, 20 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin küresel istikrar için çok kritik bir faktör olduğunu söyledi.

Putin, cuma günü düzenlediği yıllık basın toplantısında Xinhua'nın sorusuna yanıt verirken, "Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimi istikrarlı ve sürekli şekilde ilerliyor" dedi.

Putin, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği yaptığını ve ikili ticaret hacminin 240-250 milyar ABD doları olduğunu belirtti.

Putin, Rusya-Çin işbirliğinin yüksek teknoloji üretimi, bilim ve eğitim, kültürel ve insani ilişkiler ve uzay araştırmaları gibi alanlarda da ilerleme kaydetmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Putin, "Hem kısa vadede hem de uzun vadeli tarihsel perspektifte Çinli dostlarımızla ilişkilerimizi bu yönde ilerletmeye devam etmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.