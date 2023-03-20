Putin: Rusya-Çin İlişkileri Büyük Ülkeler Arasındaki Uyumlu ve Yapıcı İşbirliğine Örnek

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin büyük ülkeler arasındaki uyumlu ve yapıcı işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin büyük ülkeler arasındaki uyumlu ve yapıcı işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti. Putin'in bu ifadesi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Çin'in Halkın Günlüğü Gazetesi için kaleme aldığı makalede yer aldı.

Pazartesi günü yayımlanan, "Rusya ve Çin: Geleceğe Yönelik Ortaklık İlişkisi" başlıklı makalede dost Çin halkına seslenen Putin, Xi ile görüşmelerinin ikili işbirliğinin tamamına "yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağına" ilişkin umudunu ifade etti.

Putin makalede, Xi'nin ziyaretinin daima karşılıklı güven ve birbirlerinin egemenlik ilkeleri ve menfaatlerine saygı üzerine kurulu Rusya-Çin ortaklığının "özel doğasını" yeniden teyit edeceğini belirtti.

Makalede Rusya ile Çin arasındaki sağlam dostluğun, iki ülke ve halklarının menfaatleri doğrultusunda sürekli güçlendiğini belirten Putin, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde kaydedilen ilerlemenin etkileyici olduğunu ve Rusya-Çin ilişkilerinin tarihteki en yüksek seviyeye ulaşıp daha da güç kazandığını kaydetti.

Makalede, iki taraf arasındaki siyasi diyaloglarda "eşi görülmemiş bir güven seviyesine" ulaşıldığı ve stratejik işbirliklerinin doğası gereği gerçekten kapsamlı hale geldiğine işaret edildi.

Rusya lideri, Rusya ve Çin'in üçüncü tarafları hedef almayan adil, açık ve kapsamlı bir bölgesel ve küresel güvenlik sistemi oluşturmak için istikrarlı bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Putin makalesinde ayrıca, iki ülke halkının stratejik tercihlerine dayalı dostluk ve ortaklığın Rusya ve Çin'in refahı ve esenliği için daha da büyüyüp güçleneceğine olan inancını dile getirdi.