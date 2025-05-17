Putin, Rusya-Arap Zirvesini Duyurdu

Putin, Rusya-Arap Zirvesini Duyurdu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme hedefi doğrultusunda 15 Ekim'de Rusya-Arap zirvesi düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini ve 15 Ekim'de Rusya-Arap zirvesi düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in ifadelerine yer verildi.

Arap Ligi ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarına işaret eden Putin, "Arap Ligi ülkeleriyle yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Arap Ligi ülke liderlerini 15 Ekim'de düzenlemeyi planladığımız ilk Rusya-Arap zirvesine davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Putin, zirvenin, Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Zirve, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde barış, güvenlik ve istikrarı sağlamanın yollarını bulmada yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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