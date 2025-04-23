Putin: Rus Ordusuna 1,5 Milyondan Fazla Dron Teslim Edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Rus ordusuna çeşitli tiplerde 1,5 milyondan fazla dron teslim edildiğini belirterek, yine de bu silahların yeterli olmadığını söyledi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Askeri Sanayi Komisyonu ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun silahları ve savunma sanayi komplekslerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Rus savunma sanayisinin hemen hemen tüm devlet siparişlerini eksiksiz, yüksek kalitede ve zamanında teslim ettiğini aktaran Putin, bazı silah türlerinin ise planlanandan önce üretildiğini ifade etti.

Putin, "Örneğin silah, haberleşme sistemleri, keşif ve elektronik harp sistemlerinin üretimi iki katından fazla arttı. Birliklere 4 binin üzerinde zırhlı araç, 180 savaş uçağı ve helikopter teslim edildi. Ayrıca çeşitli tiplerde 1,5 milyondan fazla dron teslim edildi. Bunların arasında her gün cepheye 4 bin tane gönderilen, FPV sanal gerçeklik adı verilen sistemle kontrol edilen dronlar da yer alıyor." diye konuştu.

Yine de bu silahların yeterli olmadığını vurgulayan Putin, dronların üretiminin artırılmasına yönelik tüm planların yerine getirileceğinden emin olduğunu dile getirdi. Putin, dronların, halihazırda muharebe başarısının en önemli faktörlerinden biri olduğuna işaret etti.

Putin, bürokratik engellere takılmadan, silah ve teçhizatı, hızla değişen yeni askeri operasyon biçimlerine ve yöntemlerine etkin bir şekilde uyarlamaya devam etmek gerektiğinin altını çizerek, savaş tecrübesinin dikkate alınarak askeri okul ve akademilerin ders programlarının güncellemesi gerektiğini aktardı. Putin, aynı zamanda kara kuvvetlerinin muharebe nizamında da değişiklik için çalışmalar yapılması talimatı verdi.

Farklı amaçlara ve temellere yönelik robotik sistemlerin üretiminin hızlandırılmasının önemine işaret eden Putin, özellikle insansız botlara ve diğer deniz sistemlerine önem verilmesini istedi.

Putin, "Şu anki hedefimiz, özellikle insansız hava araçları olmak üzere çeşitli hedefleri vurabilen lazer sistemlerinin geliştirilmesi ve gelecekte uçak ve füze gibi diğer askeri teçhizatın da vurulmasıdır." ifadesini kullandı.

Her türlü istihbaratı gerçekleştirmek, istikrarlı ve sürekli iletişimi sağlamak için çeşitli amaçlara yönelik uzay araçlarından oluşan yörünge grubunun oluşturulması gerektiğini kaydeden Putin, yapay zekanın askeri kontrol sistemlerinde geliştirilmesinin önemine de değindi.