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Putin, Rus Donanması için 100,5 milyar dolar kaynak ayıracak

Putin, Rus Donanması için 100,5 milyar dolar kaynak ayıracak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin donanmasını güçlendirmek için önümüzdeki 10 yıl içinde 8,4 trilyon ruble (yaklaşık 100,5 milyar dolar) ayıracağını açıkladı. Donanmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, stratejik nükleer kuvvetlerin modern silah oranının da yüzde 100'de kalması gerektiğini belirtti.

MOSKOVA, 12 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin önümüzdeki 10 yıl içinde donanmasını güçlendirmek için 8,4 trilyon ruble (yaklaşık 100,5 milyar dolar) kaynak ayıracağını duyurdu.

Putin, Rus Donanması'nın geliştirilmesine ilişkin cuma günü düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, değişen küresel dengeler, yeni tehditler, deniz güvenliği riskleri ve hızlı teknolojik gelişmelerin, "donanma için yeni bir vizyon" oluşturmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Rus Donanması'nın stratejik nükleer kuvvetler içinde modern silah ve teçhizat oranının yüzde 100'e ulaştığını vurgulayan Putin, "Bu rakam gelecekte de korunmalı" dedi.

Putin, donanmanın hem ülkenin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında hem de Rusya'nın uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasında kilit rol oynadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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