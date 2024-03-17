Putin Protesto Edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rus Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Eylemciler, Putin için oy kullanılmasını protesto etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rus Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
Eylemciler, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanılan Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde toplandı.
Yaklaşık 800 kişi, Putin için oy kullanılmasını protesto etti.
Putin karşıtı pankartlar taşıyan eylemciler, "Putin'i durdurun, savaşı, yalanları ve baskıyı durdurun" sloganları attı.
Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da göstericilere destek verdi.
Navalnaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, seçmenlere Rusya başkanlık seçimini sabote etme çağrısında bulunmuştu.
Cuma günü başlayan ve bugün sona erecek seçimler için oy kullanmak isteyen Rus vatandaşları, Berlin'deki büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.