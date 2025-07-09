Putin, Orta Doğu ve Afrika Temsilcisini Görevden Aldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov'un görevden alındığını duyurdu. Bogdanov'un istifa ettiği iddia ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Mihail Bogdanov, Orta Doğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı görevlerinden alındı.

Tass'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bogdanov'un istifa ettiği iddia edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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