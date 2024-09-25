Üye Girişi
Haberler

Putin, Nükleer Silah Kullanımını Saklı Tutuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer gücü olmayan devletlerin nükleer güç desteğiyle Rusya'ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini belirtti. Nükleer caydırıcılık ve etkilerini vurgulayan Putin, yeni askeri tehditlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya'ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini belirterek, "Rusya ve Belarus'a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil." dedi.

Putin, "nükleer caydırıcılık" konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Putin, yılda iki kez yapılan toplantının planlı olduğunu belirtti. Putin, gündemde "nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesinin" bulunduğunu ifade etti.

Bunun, askeri doktrin ile Rusya'nın nükleer stratejisinin resmi olarak tanımlandığı ve detaylandırıldığı bir belge olduğuna dikkat çeken Putin, bu belgeyle öncelikle nükleer silah kullanımının temel prensibinin belirlendiğini söyledi. Putin, nükleer güç kullanımının ise ülkenin egemenliğini korumak için başvurulacak "son çare" olduğunu vurguladı.

Putin, "Bu tür konulara her zaman büyük bir sorumlulukla yaklaştığımızı vurgulamak isterim. Bu silahların sahip olduğu devasa gücün bilincinde olarak, küresel istikrar için uluslararası yasal çerçeveyi güçlendirmeye ve nükleer silahlar ile bunların bileşenlerinin yayılmasını engellemeye çalıştık." diye konuştu.

"Rusya ve müttefiklerine yönelik yeni askeri tehditler dikkate alınacak"

Bugün Rus nükleer üçlüsünün, devletin ve vatandaşların güvenliğinin en önemli garantisinin, dünyadaki stratejik eşitliğin ve güç dengesinin korunmasının bir aracı olmaya devam ettiğini belirten Putin, şunları söyledi:

"Aynı zamanda modern askeri-politik durumun dinamik olarak değiştiğini görüyoruz ve bunu dikkate almamız gerekiyor. Rusya ve müttefiklerimiz için yeni askeri tehdit ve risk kaynaklarının ortaya çıkması da buna dahil. Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemlidir."

"Nükleer caydırıcılığın uygulandığı devlet ve askeri ittifaklar kategorisi genişletildi"

Yıl boyunca Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Konseyi üyeleri ve diğer departmanlardan uzmanların derin ve kapsamlı bir analiz yaptığını ve Rusya'nın nükleer kuvvetinin olası kullanımına göre düzeltme ihtiyacını değerlendirdiğini anlatan Putin, şöyle devam etti:

"Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin birtakım kesinleştirmeler yapılması önerildi. Böylece taslakta, nükleer caydırıcılığın uygulandığı devletler ve askeri ittifaklar kategorisi genişletildi. Nükleer caydırıcılık tedbirlerini etkisiz hale getiren askeri tehditler listesi eklendi."

Putin, "Özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Belgenin güncellenmiş versiyonunda, nükleer olmayan herhangi bir devletin, ancak nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya'ya yönelik saldırısının Rusya Federasyonu'na yönelik ortak saldırı olarak değerlendirilmesi öneriliyor." ifadesini kullandı.

"Nükleer silah kullanımına geçişin koşulları belirlendi"

Belgede Rusya'nın nükleer silah kullanımına geçişinin koşullarının da açıkça belirtildiğini söyleyen Rus lider, havacılık ve uzay saldırı silahlarının büyük çapta kullanılmaya başlanması ve sınırların ihlali konusunda güvenilir bilgi aldıktan sonra bu olasılığı değerlendireceklerini dile getirdi.

Putin, bununla stratejik ve taktik uçakları, seyir füzelerini, insansız hava araçlarını, hipersonik füzeler ve diğer uçan şeyleri kastettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Birlik Devleti'nin üyeleri olarak Rusya ve Belarus'a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bütün bu konular Belarus tarafıyla, Belarus Cumhurbaşkanı (Aleksandr Lukaşenko) ile mutabakata varıldı. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahildir. Sonuç olarak, tüm açıklamaların derinlemesine doğrulandığını ve bunların Rusya Federasyonu ile ilgili modern askeri tehditler ve risklerle orantılı olduğunu belirtmek isterim."

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

Vladimir Putin Vladimir Putin Dış Politika Politika Güvenlik Savunma Güncel Dünya Rusya

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha geldi! Bu sefer hedefinde polisler vardı!

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha! Bu sefer hedefinde polisler vardı

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti
Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler! TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? MasterChef arroz con pollo tarifi! En güzel arroz con pollo tarifi! arroz con pollo nasıl yapılır? arroz con pollo için gerekli malzemeler! Galatasaray PAOK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray PAOK golleri kim attı, maç anlatımı! MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler! MasterChef tikka masala tarifi! En güzel tikka masala tarifi! Tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala için gerekli malzemeler! MasterChef tavuklu tajine tarifi! En güzel tavuklu tajine tarifi! Tavuklu tajine nasıl yapılır? Tavuklu tajine için gerekli malzemeler! TRT Spor CANLI izle! TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! Özgür Özel Filistin'e ne zaman gidecek, Gazze'ye gidecek mi? Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok? GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });