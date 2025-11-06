Haberler

Putin: Nükleer Denemelere Karşı Önlem Alacağız

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelerin nükleer deneme yapması halinde Rusya'nın uygun orantılı önlemler almak zorunda kalacağını açıkladı. Putin, nükleer silah denemelerine ilişkin hazırlık çalışmalarının yapılmasını istedi.

MOSKOVA, 6 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelerin nükleer deneme yapması durumunda harekete geçmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "2023 yılında parlamentonun her iki kanadına yaptığım konuşmada, ABD veya ilgili antlaşmaya taraf olan diğer devletlerin bu tür denemeler yapması halinde, Rusya'nın buna karşılık olarak uygun orantılı önlemler almak zorunda kalacağını belirtmiştim" dedi.

Putin, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili departmanlara nükleer silah denemelerine yönelik olası hazırlık çalışmaları konusunda öneri sunma talimatı verdi.

Putin, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını ve diğer ülkeler nükleer denemeler yapmaya başlayana kadar da bağlı kalacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin de benzer denemeler yaptığını iddia ederek, nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılması talimatı vermişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
