Putin, Nükleer Araştırma Merkezi Sarov'a Ziyaret Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerinin bulunduğu Sarov şehrine gitti. Burada Rusya Federal Nükleer Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerinin bulunduğu "kapalı şehir" Sarov'a gittiği bildirildi.

Rus devlet haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Putin'in, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir olarak bilinen Sarov şehrine gittiği belirtildi.

Kısıtlı erişime sahip kapalı şehir Sarov, Rusya Federal Nükleer Merkezi'nin yanı sıra ülkenin önde gelen nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

Rusya Federal Nükleer Merkezi, ülkenin nükleer silah cephaneliğinin modernize edilmesinin yanı sıra güvenilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Putin, Sarov'u son olarak Ekim 2023'te ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
