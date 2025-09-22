Putin, New START Anlaşması'nın Devamına Hazır Ama ABD Sürecini İşaret Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) 2026'da sona ermesinin ardından bir yıl daha uymaya hazır olduklarını belirterek, "Bu, ancak ABD'nin de benzer şekilde hareket etmesi ve mevcut caydırıcılık potansiyellerin dengesini bozacak adımlar atmaması halinde uygulanabilir." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Stratejik alandaki durumun bozulmaya devam ettiğini belirten Putin, bunun mevcut sorunların kötüleşmesine yol açtığını vurguladı.

Putin, Batılı ülkelerin daha önce "yıkıcı" adımlar attığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun sonucunda, nükleer silaha sahip devletler arasındaki yapıcı ilişkiler ve işbirliğinin, ikili ve çok taraflı formatlardaki diyaloğun temelleri önemli ölçüde sarsıldı. Sovyetler ve ABD ile, daha sonra da Rusya ile ABD arasında nükleer ve stratejik savunma silahlarının kontrolüne ilişkin yapılan anlaşmalar sistemi adım adım ortadan kaldırıldı. 21. yüzyılın başından bu yana stratejik alanda biriken sorunları, Batı'nın yıkıcı eylemleri, istikrarsızlaştırıcı doktrin anlayışları, küresel eşitliği baltalamayı, mutlak, ezici bir üstünlük elde etmeyi hedefleyen askeri-teknik programlarıyla ilişkilendiriyoruz."

Putin, buna karşı çıktıklarını, durumun iyileştirilmesi için bazı tekliflerde bulunduklarını ancak bunların kayda alınmadığını dile getirdi. Rusya'nın her türlü tehdide sözle değil, askeri teknik araçlarla karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Putin, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumdan çekildiklerine dikkati çeken Putin, bunu Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde benzer ABD ve diğer Batı yapımı silahların konuşlandırılmasıyla ilgili programlara yeterli yanıt vermek için yaptıklarını söyledi.

Putin, küresel durumu dikkate alarak Rusya'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Ulusal caydırıcı güçlerimizin etkin olduğundan eminiz. Aynı zamanda gelecekte gerginliği artırma ve silahlanma yarışını teşvik etmekten yana değiliz. Rusya, her zaman uluslararası barışın, eşitlik, bölünmez güvenlik ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi ilkeleri çerçevesinde siyasi diplomatik araçlarla korunmasından yana oldu." dedi.

"Biden yönetimi düşmanca siyaset izledi"

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, "düşmanca" siyaset izlediği değerlendirmesinde bulunan Putin, "bu nedenle Rusya ile ABD arasında sağlanan New START'ın tam ölçekli olarak uygulanmadığını" belirtti.

Anlaşmanın süresinin 5 Şubat 2026'da sona ereceğine işaret eden Putin, bu anlaşmadan vazgeçilmesinin hatalı adım olacağını vurgulayarak, "Bu anlaşma, 15 yıldır stratejik silah alanında güç dengesi ve belirginliğin korunmasında önemli rol oynamaya devam ediyor." diye konuştu.

Vladimir Putin, şöyle devam etti:

"Stratejik silahlanma yarışına yol açmamak, kabul edilebilir bir öngörülebilirlik ve itidal düzeyi sağlamak için, New START Anlaşması sayesinde oluşturulan statükoyu, bulunduğumuz çalkantılı dönemde korumaya çalışmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Rusya, 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren bir yıl daha New START Anlaşması kapsamındaki temel kısıtlamalara uymaya devam etmeye hazır. Gelecekte durumu analiz ederek, kısıtlamaların gönüllü olarak sürdürülmesi konusunda karar vereceğiz. Bu, ancak ABD'nin de benzer şekilde hareket etmesi ve mevcut caydırıcılık potansiyellerin dengesini bozacak adımlar atmaması halinde uygulanabilir."

Başkan Putin, ilgili Rus kurumlarına ABD'nin bu konudaki faaliyetlerini yakından takip etme talimatını vererek, "ABD'nin uzaya füze önleme sistemlerinin konuşlandırma hazırlıkları dahil, füze savunma sistemlerin stratejik bileşenleri geliştirme yönündeki planlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür istikrarsızlaştırıcı eylemlerin fiilen uygulanması, yeni stratejik silahların azaltılması alanındaki statükoyu koruma yönündeki girişimlerimizi boşa çıkarabilir. Biz de buna göre önlem alacağız." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın New START Anlaşması ile ilgili teklifinin, ABD ile stratejik alandaki diyaloğa katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.

New START anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.