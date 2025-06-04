Putin: Kiev Rejimi Terör Örgütüne Dönüşüyor

- Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi. Putin toplantıda Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky'den İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin bilgi aldı. İstanbul'daki görüşmelerde barışçıl çözüme ilişkin iki bölümden oluşan taslak memorandumun sunulduğunu kaydeden Medinsky, "Birinci bölüm uzun vadeli bir barışın sağlanması için gerekli koşulları, ikinci bölüm ise ateşkes koşullarını içeriyor" dedi.

"Geçici bir ateşkese değil, barış koşullarının geliştirilmesine odaklanılması çağrısında bulunduk" diyen Medinsky, "Devlet başkanları düzeyinde bir toplantının mümkün olduğu, ancak bunun bir sonuca bağlanarak geliştirilmesinin gerekli olduğu yönündeki tutumunuzu ilettik" diyerek liderler görüşmesine hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Medinskiy, "Her iki tarafta da bin 200 kişi olmasını bekliyoruz. Bu şimdiye kadarki en büyük savaş esiri takası olacak. Esir takasını 7 Haziran ile 9 Haziran arasında başlamaya hazırız. Bizim tarafımız bunun için tamamen hazır" ifadelerini kullandı. Medinskiy takasta eşitlik için mutabık kılınan esir niteliklerinin yaralılar, ağır hastalar ve 25 yaş altındaki savaş esirlerini kapsadığını aktardı.

" Ukrayna'nın son günlerdeki saldırıları müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlıyor"

Putin ise Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki tren yolu altyapısına yönelik 1 Haziran'da gerçekleştirdiği bombalı saldırılara ilişkin "Kesinlikle bir terör eylemi" dedi. Putin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılarına ilişkin kararların Ukrayna'da siyasi düzeyde alındığından emin olduğunu ifade etti. " Ukrayna'nın son günlerdeki saldırıları müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlıyor" diyen Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor. Kiev'in sponsorları da teröristlerin suç ortağıdır" dedi.

"Teröre bel bağlayanlarla kim müzakere eder"

Kiev'in Rusya'daki altyapıya saldırılar düzenlediğini sözlerine ekleyen Putin, "Aynı zamanda askeri eylemleri 30 hatta 60 günlüğüne askıya almak istiyor. En üst düzeyde bir toplantı talep ediyor. Teröre bel bağlayanlarla kim müzakere eder? Teröristlerle mi? Son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve yapılması ve ateşkes sağlanması konusunda şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın teklif ettiği ve Ukrayna'nın reddettiği 2-3 günlük ateşkes teklifine yönelik açıklamalarda bulunan Putin, "Bu bizi şaşırtmadı. Bu olaylar bizi Kiev rejiminin barışa hiç de ihtiyacının olmadığına ikna ediyor. Ukraynalı yetkililer barışa ilgi duymuyor, tek umursadıkları iktidarlarını korumak" açıklamasını yaptı.