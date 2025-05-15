Putin İstanbul'daki Müzakerelere Katılmayacak

Putin İstanbul'daki Müzakerelere Katılmayacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki Ukrayna müzakerelerine katılma ihtimalinin bulunmadığını açıkladı. Müzakerelerin Türk tarafının girişimiyle ertelendiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Peskov, CNN'e açıklamada bulundu.

Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen müzakerelere katılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu Peskov, "Hayır." diye yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da müzakerelerin, Türk tarafının girişimiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini söyledi.

-? ?Rusya-Ukrayna Müzakereleri

Rus heyetinin, İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin öğleden sonra yapılmasının beklendiği açıklanmıştı.

Putin, dün, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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