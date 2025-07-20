Putin, İran Lideri'nin Başdanışmanını Kabul Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani'yi kabul ettiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in bugün Laricani'yi Kremlin Sarayı'nda kabul ettiğini söyledi.

Laricani'nin, Orta Doğu'da artan gerginliğe dair İran yönetiminin değerlendirmelerini aktardığı bilgisini veren Peskov, "Rus tarafı da bölgedeki durumu istikrara kavuşturmaya ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunların siyasi çözümüne odaklanan yaklaşımını aktardı." diye konuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu.