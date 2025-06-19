Putin: İran'la Savunma Anlaşması Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile olan stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanına dair maddelerin bulunmadığını ifade etti. İran ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Putin, İran'ın başka bir destek talebinde bulunmadığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında "savunma alanını" kapsayan maddeler bulunmadığını belirterek, " İran'la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı." dedi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

Rusya'nın geçmişte İran'a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, "İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor." diye konuştu.

Putin, AA Genel Müdürü Karagöz'ün "Rusya'nın İran'a destek planının bulunup bulunmadığına" yönelik sorusunu yanıtlayarak, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran'la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı." ifadelerini kullandı.

Rus uzmanların İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600'e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" şeklinde konuştu.

Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum." yanıtını verdi.

(Bitti)

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Muslera yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm

Yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı

Kamuoyunda infial yaratan görüntüler için düğmeye bastı
Macron'dan İsrail'e nükleer hedefler dışındaki saldırılarını durdurma çağrısı

Macron'dan Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak çağrı: Derhal sonlandır
Madagaskar'da doğum günü kutlamasında gıda zehirlenmesi: 17 ölü

Doğum günü kutlaması felaketle bitti: Çok sayıda ölü var
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.