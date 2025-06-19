Putin, İran ile İsrail Arasında Arabuluculuk Yapmaya Hazır

MOSKOVA, 19 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ile İsrail arasında yapılacak görüşmelerde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kremlin'den çarşamba günü yapılan açıklamaya göre çatışmanın tarafları arasında diyalog kurulmasını kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirten Putin, bu doğrultuda birçok yabancı ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.