Putin, İran ile ABD Arasında Nükleer Müzakereleri Kolaylaştırmaya Hazır

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'ın nükleer programına ilişkin adil bir anlaşmaya varılması için İran ile ABD arasındaki müzakereleri kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, salı günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Umman'ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında devam eden nükleer program müzakerelerini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada ticaret ve yatırım ilişkilerinin ve ulaştırma ve enerji alanlarındaki ortak projelerin genişletilmesine odaklanılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alındığı kaydedildi.

İki liderin tatbiki işbirliğini derinleştirme ve dış politika çabalarında daha fazla koordinasyon sağlama konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.