Putin'in, Wagner kriziyle ilgili kolluk kuvvetlerinden sürekli bilgi aldığı bildirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolluk kuvvetlerinin devletle güvenlik şirketi Wagner arasında yaşanan krize ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sürekli rapor verdiğini söyledi.

Peskov, basın mensuplarına, "Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, daha önce kendilerine verilen talimatların uygulanması kapsamında alınan tedbirler hakkında sürekli olarak devlet başkanına rapor veriyor." açıklamasında bulundu.

Peskov, Başsavcı İgor Krasnov'un da Wagner'in "silahlı isyan" teşebbüsüyle ilgili başlatılan ceza davası hakkında Putin'e rapor sunduğunu belirtti.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine FSB "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bu durum üzerine Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.