Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: 'Suriyeli Kürtler, ABD'nin rehinesi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriyeli Kürtlerin, ABD'nin rehinesi olduğunu belirterek, "Batılı ülkeler, Suriye'deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uyguluyor." dedi.

Lavrentyev, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik siyasetini değerlendiren Lavrentyev, söz konusu siyasetin "yıkıcı" olduğunu vurguladı.

Lavrentyev, "Batılı ülkeler, Suriye platformunu Rusya ile yüzleşmek ve ülkemizin itibarını zedelemek için kullanıyor. Bu nedenle de söz konusu ülkeler, Arap ülkelerine durumun istikrara kavuşturulması amacıyla belirli adımlar atmasına izin vermemek için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Amerikan heyetlerinin geçen ay Suriye'deki Kürt temsilcileriyle bir araya geldiğine dikkati çeken Lavrentyev, "Bunlar, Suriye Kürtlerini Şam'a yönelik adım atma konusunda uyardı, Kürtlere yönelik verdikleri desteği durdurmakla tehdit etti. Suriyeli Kürtler, ABD'nin rehinesidir. Batılı ülkeler, Suriye'deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uyguluyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısına değinen Lavrentyev, "Türk ortaklarımızın bilgi verdiği gibi PKK tarafından düzenlenen bu terör saldırılarının kendi başına yapılan eylem olduğunu düşünmüyoruz. Onlara bunun için onay verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Lavrentyev, Kürt sorununun çözümünün bölgedeki durumu istikrara kavuşturma konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

"Rusya ile Türkiye Suriye meselesiyle ilgili yoğun temas halinde"

Rusya'nın Türkiye ile Suriye meselesiyle ilgili savunma bakanlıkları üzerinden yoğun temas halinde olduklarını dile getiren Lavrentyev, "Bu, Suriye'de gerilimin artması ihtimalinin engellenmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, istihbarat servisleri üzerinden de etkileşim sürdürülüyor. Bu, sahadaki durum dahil bazı konuların çözülmesine yardımcı oluyor." dedi.

Toplantı kapsamında Türk heyetiyle de görüşmeler yaptıklarını aktaran Lavrentyev, şunları kaydetti:

"Elbette, Astana platformunu Türk meslektaşlarımızla ayrıntılı görüşmeler yapmak ve onları karada geniş çaplı operasyonlar düzenlemekten kaçınmaya ikna etmek için kullandık. Bu operasyonun başlatılması durumunda, sadece Suriye'nin kuzey doğusunda değil, Orta Doğu'da da şiddet ciddi şekilde artabilir. Elbette, buna izin verilmemesi gerekiyor. Argümanlarımızın Ankara tarafından dikkate alınacağı, mevcut soruna başka çözümlerin bulunacağını umuyoruz."

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, tüm tarafları, "aşırı" güç kullanmaktan kaçınmaya çağırdıklarını vurguladı.

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Lavrentyev, iki ülkenin kademeli şekilde birbiriyle yakınlaşacağı umudunu paylaştı.

Lavrentyev, "Türk ve Suriye taraflarının karşılıklı adımlar atmaya hazır olmalarına dair belirtiler ile sinyallerin doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Bu, sivil halkın ölümüyle ilgili trajik olayları önleyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in ileride görüşme ihtimalini değerlendiren Lavrentyev, bunu organize etmeye hazır olduklarını ve bu yönde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

"İsrail'den Suriye'ye yönelik hava saldırılarını durdurmasını istiyoruz"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırına da değinen Lavrentyev, bu saldırılara karşı olduklarını vurgulayarak, "İsrail'den Suriye'ye yönelik hava saldırıları durdurmasını istiyoruz. İsrail hükümetinin bu yöndeki yaklaşımının düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Çin'in Suriye meselesine ilişkin Astana Formatına katılması ihtimalini de değerlendiren Lavrentyev, bunun yararlı olabileceği görüşünü paylaştı.