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Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi

AA - Ali Cura - Güncel
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Putin'in Özel Temsilcisi Çubays'ın istifa ettiği bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Çubays'ın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

Peskov, Çubays'ın Rusya'dan ayrılıp ayrılmamasının ise kendi meselesi olduğunu kaydetti.

Bazı batı medyası, Çubays'ın Ukrayna konusunda çözümün barışçıl olması gerektiğini söylediğini yazmıştı.???????

Rusya'da 1990'lü yıllarda Boris Yeltsin yönetiminde yer alan Çubays, özelleştirmeler politikasında önemli rol oynamıştı.

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AA / Ali Cura - Güncel

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