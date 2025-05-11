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Putin'in Müzakere Teklifi Barışçıl Çözüm İçin Fırsat Sunuyor

Putin'in Müzakere Teklifi Barışçıl Çözüm İçin Fırsat Sunuyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Kiev ile doğrudan görüşmeler yapma önerisinin barışçıl çözüm bulma niyetini teyit ettiğini söyledi. Rusya, müzakerelere hazırlık olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Kiev yönetimiyle doğrudan görüşmeler yapılması yönündeki önerisinin, barışçıl çözüm bulma yönündeki gerçek niyetini teyit ettiğini söyledi.

Peskov, Perviy televizyon kanalına Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakere teklifine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kalıcı barışın ancak ciddi müzakerelerle sağlanabileceğini kaydeden Peskov, Putin'in bu müzakerelere hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Peskov, "Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönünde gerçek bir niyeti teyit eden çok ciddi tekliftir." dedi.

"Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kiev'den cevap beklediğini belirtti.

Zaharova, "Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022 yılında kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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