Putin'in Müşaviri Medinskiy: Liderler Toplantısı İçin Önce Anlaşma Gerek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "(Liderlerin) Toplantı yapması için öncelikle anlaşmaya varmamız lazım. Çünkü bir toplantının spesifik bir gündemi olmalı. Toplantı bir şeyin sonu olmalı, başlangıcı değil. O sebeple, öncelikle bu süreci tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Medinskiy, Ukraynalı çocukların ebeveynleri veya yasal temsilcileri bulunursa, çocukların teslim edileceğini belirterek, hepsinin esenliğinin korunduğunu söyledi.

Liderler toplantısı konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Medinskiy, "(Liderlerin) Toplantı yapması için öncelikle anlaşmaya varmamız lazım. Çünkü bir toplantının spesifik bir gündemi olmalı. Toplantı bir şeyin sonu olmalı, başlangıcı değil. O sebeple, öncelikle bu süreci tamamlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna'dan kaçırıldığı iddia edilen 329 Ukraynalı çocuğun kaçının geri döndüğünün sorulması üzerine, Rusya'nın, son müzakere turunda teslim edilen Ukraynalı çocuklar listesindeki çalışmaları tamamladığını, Ukrayna listesinden çok sayıda çocuğun Rusya topraklarında hiç bulunmadığını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Galuzin de Ukrayna'daki ve Avrupa ülkelerine götürülen Rus çocuklarını toplantıda gündeme getirdiklerini, Ukrayna tarafına 20 çocuk ve temsilcilerinin bulunduğu bir liste teslim ettiklerini kaydetti.

(Bitti)