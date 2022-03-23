Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Scholz ile telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler odak noktası oldu.

Görüşmede, Putin, Rusya'nın "ilkeli tutumu" bağlamında bazı değerlendirmelerde bulundu.