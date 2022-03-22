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Putin ile Macron Ukrayna'daki durumu görüştü

AA - Ali Cura - Güncel
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Putin ile Macron Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa tarafının inisiyatifi ile Putin ve Macron telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki lider, Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

AA / Ali Cura - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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