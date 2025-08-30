Putin: İkinci Dünya Savaşı Tarihinin Çarpıtılması Kınandı

MOSKOVA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı tarihini çarpıtma girişimlerinin Rusya ve Çin tarafından kararlılıkla kınandığını söyledi.

Putin, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve ardından Beijing'de düzenlenecek Zafer Günü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Xinhua'ya yazılı bir röportaj verdi.

Putin, "Rusya olarak, 1941-1942 yıllarının en karanlık aylarında Japonya'nın Sovyetler Birliği'ne arkadan saldırmasını engelleyen en önemli faktörlerden birinin Çin'in kahramanca direnişi olduğunu asla unutmayacağız. Bu direniş, Kızıl Ordu'nun Nazizmi yok etmeye ve Avrupa'yı özgürleştirmeye odaklanmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Putin, Japonya'nın Çin'e hain bir saldırı başlatması üzerine Sovyetler Birliği'nin Çin halkına yardım eli uzattığını ve Sovyet pilotlarının da Çinli silah arkadaşlarıyla birlikte cesurca savaştığını söyledi.

Bazı Batı ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının "fiilen revize edildiğini" hatırlatan Putin, tarihsel gerçeğin mevcut siyasi gündemlere hizmet etmek amacıyla çarpıtıldığını ve bastırıldığını kaydetti.

Putin, "Rusya ve Çin, İkinci Dünya Savaşı tarihini çarpıtmaya yönelik her türlü girişimi kararlılıkla kınıyor. Bu savaşın sonuçları BM Antlaşması ve diğer uluslararası belgelerde yer almaktadır. Bunlar dokunulmazdır ve revize edilemez" diye belirtti.