Putin, İHA Kuvvetleri Birimi Kurma Çalışmalarını Açıkladı

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrı bir insansız hava aracı (İHA) kuvvetleri birimi kurma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Putin, perşembe günü düzenlenen 2027-2036 dönemine yönelik devlet silahlanma taslak programının ana hatlarının değerlendirildiği toplantıda, "An itibarıyla silahlı kuvvetlerin ayrı bir kolu olarak İHA kuvvetleri kuruyoruz. Bu yapıların hızlı ve etkili bir şekilde konuşlandırılıp geliştirilmesini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Rusya'nın bu alanda önemli bir deneyim elde ettiğini vurgulayan Putin, "Düşmanın nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Genel olarak bu alanda geride kaldığımızı düşünmüyorum. Hatta bana göre bu kuvvet kolunu oluşturmak için oldukça iyi bir deneyim elde etmiş durumdayız. Bu da silahlı kuvvetlerimizin muharebe yeteneklerini artırabilecek modern hava araçlarının personel eğitimi, üretim kapasitesi ve tedarikini kapsıyor" diye konuştu.

Putin, İHA operatörleri sayesinde düşmanın ekipman ve tesislerinin yüzde 50'sine kadarının etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İHA'ların muharebe etkinliği hızla artıyor. Düşmanın zırhlı araçlarını, iletişim merkezlerini, ulaşım araçlarını ve insan gücünü ortadan kaldırabiliyorlar. İHA'lar keşif, karşı topçu saldırısı ve elektronik savaş, mayın ve mayın temizleme alanlarında aktif olarak kullanılıyor. Etkinlikleri sürekli artıyor" ifadelerini kullandı.