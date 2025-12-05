Putin, Hindistan'a enerji sevkiyatını sürdürmeye hazır olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ile ekonomik işbirliğini 2030'a kadar güçlendirmeye yönelik bir mutabakat imzaladıklarını belirterek, "Hindistan'ın hızla büyüyen ekonomisi için kesintisiz enerji sevkiyatı sağlamaya hazırız." dedi.

Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Delhi'de yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Modi ile görüşmelerin faydalı ve yapıcı olduğunu vurgulayan Putin, yaptıkları "samimi bire bir görüşme" için de kendisine teşekkür etti.

Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 12 artarak 65 milyar dolara kadar çıktığına dikkati çeken Putin, söz konusu rakamı yılda 100 milyar dolara kadar çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hindistan'ın, Rusya için önemli bir ticari ortak konumunda bulunduğunu vurgulayan Putin, "Ticaretteki hedeflerimize ulaşmak için 2030 yılına kadar Rusya-Hindistan ekonomik işbirliğine yönelik bir kalkınma programı üzerinde anlaşmaya varıldı." dedi.

Putin, Hindistan'ın askeri-teknik alanda Rusya'nın yakın ortağı olduğunu dile getirerek, "Yarım yüzyıldan fazla bir süredir ülkemiz, Hint ordusunun donatılmasına ve modernize edilmesine yardımcı oluyor. Müzakerelerin sonuçlarından kesinlikle memnunuz." diye konuştu.

İki ülke heyetleri çeşitli anlaşmalar imzaladı

Rusya ile Hindistan arasında enerji alanındaki işbirliğinin de hızla geliştiğini anlatan Putin, "Hindistan'ın hızla büyüyen ekonomisi için kesintisiz enerji sevkiyatı sağlamaya hazırız. Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisi ve Hindistan'ın enerji gelişimini desteklemek için gereken her şeye sahiptir." ifadelerini kullandı.

Putin, ziyaretinin ve varılan anlaşmaların, Rusya-Hindistan stratejik ortaklığının daha da derinleşmesine katkıda bulunacağının altını çizdi.

Öte yandan iki liderin açıklamalarından önce, heyetler arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar arasında, yasa dışı göçe karşı mücadele, sağlık hizmetleri, bilim, lojistik ve Arktik bölgesinde işbirliği yer alıyor.