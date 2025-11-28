Putin, Hindistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4-5 Aralık'ta Hindistan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin davetiyle Hindistan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Resmi ziyaretin 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşeceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ziyaret, Rusya-Hindistan arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve insani alanlardaki ayrıcalıklı stratejik ortaklığı kapsamlı bir şekilde tartışmanın yanı sıra, uluslararası ve bölgesel konuları ele alma fırsatı sunacaktır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Putin'in ülkede yapacağı ziyaretin sonunda ortak bir bildirinin ve Rusya ile Hindistan arasında bazı anlaşmaların imzalanacağı kaydedildi.