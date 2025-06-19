- Putin: "(Hamaney'in öldürülmesi) Böyle bir olasılığı tartışmak bile istemiyorum"

"Zelenskiy ile son aşamada görüşmeye hazırım"

ST. PETERSBURG - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve İran arasındaki gerilimi düşürmenin mümkün olduğunu belirterek, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var" açıklamasında bulundu. Putin, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmesi halinde ülkesinin nasıl tepki vereceği sorusuna, "Böyle bir olasılığı tartışmak bile istemiyorum" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in İran'a saldırmasıyla artan gerginliğe değinen Putin, "Bu hassas bir konu. Ancak bana göre bir çözüm bulunabilir" ifadelerini kullandı. Krizin her iki ülkenin çıkarlarını gözeterek çözülebileceğini vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var" dedi. Rusya'nın krizin çözümüne dair önerilerini taraflara ilettiğini ifade eden Putin, "Kimseye hiçbir şey dayatmıyoruz. Sadece nasıl bir olası çıkış yolu gördüğümüzden bahsediyoruz. Ancak karar elbette tüm bu ülkelerin, özellikle de İran ve İsrail'in siyasi liderliğine bağlı" şeklinde konuştu.

"Hamaney'in öldürülmesi olasılığını tartışmak bile istemiyorum"

Putin, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmesi halinde ülkesinin nasıl tepki vereceği sorusuna ise "Böyle bir olasılığı tartışmak bile istemiyorum" yanıtını verdi. Ayrıca İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki iki yeni reaktörün inşasında 200'den fazla Rus işçinin görev aldığını hatırlatan Putin, "İsrail yönetimiyle onların güvenliklerinin sağlanacağı konusunda anlaştık" dedi.

"Zelenskiy ile son aşamada görüşmeye hazırım"

Rusya - Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde de bulunan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili önceki açıklamalarını hatırlattı. Putin, "Trump, 'Ben o dönemde başkan olsaydım, bu savaş olmazdı' dedi. Bu konuda haklı. Gerçekten de Trump başkan olsaydı, büyük ihtimalle çatışma olmazdı" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu söyleyen Putin, buna rağmen geçen yıl görev süresi dolan Zelenskiy'nin meşruiyetini yitirdiğini savundu. "Ukrayna kime müzakere yetkisi verirse onunla görüşürüz. Ancak sorun belgeleri kimin imzalayacağından kaynaklanıyor ve bu bizim için önemli" diyen Putin, "Zelenskiy ile son aşamada görüşmeye hazırım. Ancak bir şey paylaşmak için değil, noktayı koymak için. Belgelerin meşru yetkililer tarafından imzalanması lazım. Aksi takdirde yenileri gelip her şeyi çöpe atacak. Bu olamaz. Bu ciddi bir sorun" şeklinde konuştu.

"Anlaşmaya varamazsak hedeflerimize askeri yollarla ulaşacağız"

Rusya'nın Ukrayna konusundaki nihai tutumunun değişmediğine dikkat çeken Putin, "Ukrayna'nın Rusya ve halkını tehdit edecek silahlı kuvvetlere sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bir anlaşmaya varamazsak, hedeflerimize askeri yollarla ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Rus askerlerinin tüm cephe hattı boyunca ilerlediğini belirterek Ukrayna'ya anlaşma çağrısında bulunan Putin, "Anlaşmazlarsa durum daha da kötüye gidebilir" uyarısında bulundu. 2022 yılında İstanbul'da Ukrayna ile müzakere ettiklerini hatırlatan Putin, sürece katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye hükümetine teşekkür etti.