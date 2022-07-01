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Putin, Güvenlik Konseyi ile Rus askeri savunma sanayisini görüştü

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
Putin, Güvenlik Konseyi ile Rus askeri savunma sanayisini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile askeri savunma sanayi alanındaki çalışmaları ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile askeri savunma sanayi alanındaki çalışmaları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yanı sıra Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in de katıldığı toplantıda, askeri savunma sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasıyla ilgili konular ele alındı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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