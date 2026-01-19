Haberler

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile güvenlik konularını görüştü

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenleyerek güvenlik konularını ele aldı. Gündemde, güvenlikle ilgili konular ve Rusya'nın çok kutuplu dünya düzenine katılımı vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile güvenlik konularını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun yanı sıra İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile hükümet üyelerinin katıldığı toplantıda, güvenlik konuları ele alındı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, "Gündemimizde iki konu var. Bunlardan biri güvenlikle ilgili konular, diğeri ise Rusya'nın çok kutuplu dünya düzeninin inşası sürecinde yer alması ve bu bağlamdaki eylemlerimiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, toplantıda konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
