Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı... - Haberler

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Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı...

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı...

Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Pilot, Rus, Güncel, Haberler

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