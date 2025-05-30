Putin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Eşini Ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'da, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun eşi Abe Akie ile görüştüğü bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının Kremlin Sarayı açıklamasına dayandırdığı haberine göre Abe Akie, Moskova ziyaretinde Putin ile bir araya geldi.

Açıklamada paylaşılan fotoğrafta Abe'nin, görüşmede "büyük bir çiçek buketiyle" karşılandığı dikkati çekti.

Görüşmede Abe, bir politikacı olmadığını ve siyasi meselelere değinmek istemediğini söyledi ve "Sadece Rusya'nın Japonya için çok önemli bir komşu olduğunu söyleyeceğim, bu zor dönemde bile." dedi.

Putin de görüşmede, eski Başbakan Abe'nin hayalinin "iki ulus arası barış anlaşması imzalamak" olduğunu vurguladı.

"Bu yolda birlikte önemli ilerlemeler kaydettik. Mevcut durum farklı." ifadesini kullanan Putin, "Rus- Japon işbirliğinin gelişmesine (Abe Şinzo'nun) yaptığı katkıları hatırlıyoruz." diye konuştu.

Hükümet "yorumsuz"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, hükümetin, Putin ile görüşme konusunda Akie Abe ile herhangi bir iletişim kurmadığını bildirerek, "Yorum yapacak konumda değilim." dedi.

Ulusal basına göre 2012-2020'deki göreviyle "Japonya'nın en uzun süreli Başbakanı" unvanına sahip Abe, görev döneminde Putin ile 27 kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Abe Şinzo, Temmuz 2022'de iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki açık hava etkinliğinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Adalar sorunu

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 1945'te Rusya'yı Kamçatka Yarımadası'ndan Japonya'nın Hokkaido Bölgesi'ne uzanan ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran Kuril Adaları'nı ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamamıştı.