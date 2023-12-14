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Putin: "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası...

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Putin: "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir"

Putin: "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir"

Kaynak: AA / Güncel

Vladimir Putin Gazze Güncel Haberler

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