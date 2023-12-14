Putin: "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası...
Putin: "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir"
Putin: "Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir"