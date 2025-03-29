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Putin'e Ait Limuzin Alev Aldı: Patlama Meydana Geldi

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Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosuna ait olduğu düşünülen bir limuzinde patlama gerçekleşti. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait limuzin alev aldı

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi karargahı yakınında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana gelirken, araçtan alevler yükseldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. Başkent Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu. Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Putin'e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu

Son yıllarda, Putin'in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin'e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.

Putin'e Ait Limuzin Alev Aldı: Patlama Meydana Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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