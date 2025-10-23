Haberler

Putin: Diyalog Savaşmaktan Daha İyidir

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin, Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan zirve ile ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşme teklifinin ABD'den geldiğini belirten Putin, temasların savaşın devam etmesinden daha iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD'nin yaptırımlarının Rus ekonomisini etkilemeyeceğini ve enerji fiyatlarının artabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme teklifinin ABD tarafından geldiğini belirterek, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daha iyidir." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinliğin ardından Rus basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının Rus ekonomisini kayda değer bir şekilde etkilemeyeceğini belirten Putin, küresel piyasalarda Rus petrolünün hızlı bir şekilde azalması halinde enerji fiyatlarında artış yaşanacağını söyledi.

Putin, yaptırımların Rusya'ya yönelik baskı aracı olarak kullanıldığını, ABD'nin söz konusu adımla ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.

Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle olası saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını değerlendiren Putin, "Hem görüşmenin kendisi, hem de görüşme yeri ABD tarafından teklif edilmişti." dedi.

Putin, Trump'ın söz konusu zirveyi "muhtemelen" ertelediği yorumunda bulunarak, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz." diye konuştu.

Zirveye yoğun bir şekilde hazırlık yapılması gerektiğini belirten Putin, söz konusu çalışmaların öncelikle iki ülke dışişleri bakanları nezdinde başlatılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarının iç kesimlerine yönelik saldırı gerçekleştirmesi halinde gerginliğin tırmanacağına işaret eden Putin, "Rusya buna ciddi ve bunaltıcı bir şekilde yanıt verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
