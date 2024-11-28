Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak için iki ilçeye giriş paralı hale getirilecek

İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak

Putin'den Ukrayna'ya Yanıt: Hedef Kiev'deki Karar Alma Merkezleri

Putin'den Ukrayna'ya Yanıt: Hedef Kiev'deki Karar Alma Merkezleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın uzun menzilli Batılı silahlarla düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kiev'deki karar alma merkezlerini vurabileceklerini bildirdi. Rusya, geçtiğimiz hafta kullandığı Oreşnik füzesi ile Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.

(ANKARA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Batılı silahlarla Rus topraklarına düzenlediği uzun menzilli saldırılara karşılık olarak Rusya'nın Kiev'deki "karar alma merkezlerini vurabileceklerini" bildirdi.

Rusya'nın geçen hafta ilk kez bir Ukrayna şehrine ateşlediği orta menzilli "Oreşnik" füzesinin önlenemediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Daha önce de söylediğimiz gibi Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli Batı yapımı füzelerle devam eden saldırılarına, 21 Kasım'da yapıldığı gibi muhtemelen Oreşnik füzesini savaş koşullarında test etmeye devam ederek yanıt vereceğiz" dedi.

Putin, şu anda Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Ukrayna topraklarında vurulacak hedefleri seçtiğini; bu hedeflerin Ukrayna askeri tesisleri, savunma ve sanayi kuruluşları ya da Kiev'deki karar alma merkezleri olabileceğini ifade etti. Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya karşı saldırılarında ilk kez kullandığı Oreşnik füzesi, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip.

Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği hava saldırılarında enerji altyapılarını hedef aldı

Ukrayna Silahlı Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok bölgesine füzeleri fırlattığını açıkladı. Ukrayna ordusu Rusya'nın bugünkü hava saldırısında 91 füze ve 97 insansız hava aracı kullandığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik ikinci büyük saldırısı sonucunda, ülkenin batısı, güneyi ve merkezinde 1 milyondan fazla kişinin elektriğini kesintisi yaşadığı aktarıldı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rusya'nın ülkenin elektrik şebekesine "büyük bir darbe" vurduğunu ve ülke genelinde enerji altyapısına saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, enerji sistemini Rusya'nın saldırısından korumak amacıyla birçok bölgede acil kesinti ilan etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın şehirlere ve altyapıya toplu saldırılar düzenlemek için Kuzey Kore'den gelen silahlar da dahil olmak üzere kasıtlı olarak silah stokladığını ifade etti. Yermak, "Ukrayna'nın altyapısına saldırmak için soğukta, kış aylarında sivillere karşı savaşmak için füze stokladılar" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

"24 saatte evlenebilirim" diyen Defne'nin tek bir kriteri var
img

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti
img

Değirmenin suyunun nereden geldiği belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 43. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Kasım Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Bahçelievler, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İspanya Ligi maçları yayınlanıyor mu? La Liga maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Kasım Sincan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 11. Bölüm tek parça full HD izleme linki Siyah Kalp CANLI izle izle! 28 Kasım Perşembe Siyah Kalp 11. Bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.