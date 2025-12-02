Putin, Karadeniz'deki saldırılar nedeniyle Ukrayna limanlarına saldırıları genişleteceklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Karadeniz'de tanker saldırılarıyla "korsanlık" yaptığını belirterek, " Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." dedi.

Putin, başkent Moskova'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'le görüşmesi öncesi gazetecilere konuştu.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, "Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir." sözlerini sarf etti.

Rusya'nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, " Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, Ukrayna yönetimi ve "arkasında duranların" söz konusu saldırıları gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "En radikal yöntem, Ukrayna'nın denizle bağlantısını kesersek, korsanlık yapamaz. Ancak bu süreci tırmandıran bir adım olur." görüşünü paylaştı.

"Ukrayna ile müzakerelerde Avrupa kendi kendisini dışladı"

Ukrayna ile müzakereler konusunda Avrupa'nın kendi kendisini dışladığını söyleyen Putin, ayrıca Avrupa'nın kendi inisiyatifi ile Rusya ile olan irtibatı kestiğini hatırlattı. Avrupa'nın Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma fikrini benimsediğini ve görünüşe göre bu yanılsamalarla yaşamayı sürdürdüğünü kaydeden Putin, ancak rasyonel olarak böyle bir şeyin olamayacağını anladıklarını dile getirdi.

"Avrupa'nın, Trump'ın önerilerinde değişiklik amacı barışı engellemek"

Öte yandan Avrupa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini de engellemeye çalıştığına değinen Putin, bununla birlikte Avrupa'nın "barış gündemi" olmadığını ve savaştan yana olduğunu ifade etti.

Putin, "Hatta Trump'ın önerilerinde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıklarında bile, tüm bu değişikliklerin tek bir amaca yönelik olduğunu açıkça görüyoruz: Tüm barış sürecini engellemek, Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez talepler ortaya atmak." diye konuştu.

"Avrupa, Rusya ile savaşa girmek isterse biz hazırız"

NATO'nun Avrupa kısmının Rusya ile savaşa hazırlandığı yönündeki açıklamalar hakkında Putin, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Bunu yüzlerce kez söyledim. Ama Avrupa bizimle savaşmak isterse ve savaşmaya başlarsa biz hemen hazırız. Buna hiç kuşku yok. Avrupa aniden bizimle savaşa girerse, bunun çok hızlı gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu, Ukrayna gibi olmaz. Ukrayna konusunda cerrahi operasyon yapıyoruz ve dikkatli davranıyoruz. Bu, modern anlamda bir savaş değil. Eğer Avrupa aniden bizimle savaşa girmek isterse ve bunu başlatırsa, çok kısa bir sürede müzakere edebileceğimiz kimsenin olmayacağı bir durum ortaya çıkabilir."

Krasnoarmeysk şehrinin Rus ordusu tarafından alındığı konusunda şüphesi olan yabancı ve Ukraynalı basın mensuplarına şehre ziyaret hakkı verebileceklerini belirten Putin, böylece şehrin kimin kontrolü altında olduğunun görülebileceğini söyledi.

Ayrıca Putin, Kupyansk-Uzlovaya adlı yerleşim yerini de birkaç gün içinde alabileceklerini sözlerine ekledi.