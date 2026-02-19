Haberler

Putin: Küba'ya Yönelik Yeni Kısıtlamalar Kabul Edilemez

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba'ya olan desteklerini yineleyerek yeni kısıtlamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Küba Dışişleri Bakanı ile görüşen Putin, iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilere dikkat çekti.

MOSKOVA, 19 Şubat (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba'ya her daim destek verdiklerini belirterek, ülkeye yönelik yeni kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya gelen Putin, Rusya ile Küba arasında tarihsel olarak şekillenen özel ilişkiler bulunduğunu vurguladı. Küba halkını bağımsızlık mücadelesinde ve kendi kalkınma yolunu seçme hakkı konusunda her zaman desteklediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin genel olarak olumlu yönde gelişme sergilediğine dikkat çeken Putin, görüşmenin ilişkileri ayrıntılı olarak görüşmeye yönelik bir fırsat sunduğunu da kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise aynı gün erken saatlerde ABD'ye Küba'ya karşı bir donanma ablukası başlatmaktan kaçınma çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak'ta Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden ABD'ye ihraç edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Küba hükümeti ise yeni petrol ambargosuna karşı yakıt alımında kısıtlamalar da dahil olmak üzere bir dizi önlem açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
