Putin'den İsrail ve İran'a Nükleer Enerji Mesajı

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail İran savaşına ilişkin yaptığı açıklamada,"İsrail, İran'daki Buşehr nükleer santralinde çalışan Rusların güvenliğini sağlamayı kabul etti. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak. İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir"dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. İran'ın barışçıl nükleer enerji ve İsrail'in güvenlikle ilgili endişelerinin ortadan kaldırılabileceğini belirten Putin "Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." ifadesini kullandı.

Putin, Rus mühendislerin İran'ın Buşehr tesisinde iki yeni reaktör inşa etmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Uzmanlarımız sahada, 200'den fazla kişiden bahsediyoruz. İsrail yönetimiyle güvenliklerinin sağlanacağı konusunda anlaştık" dedi.

Uluslararası toplumu, İran'ın "barışçıl" nükleer faaliyetlerini ve İsrail'in güvenliğini korurken, İran ile İsrail arasındaki "düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramaya" çağıran Putin, bu konuları ABD'li, İranlı ve İsrailli yetkililerle görüştüğünü ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin "sağlanmasının" mümkün olduğunu aktardı.