Putin'den Gazze'de Ateşkes Umudu ve Orta Asya ile Ticaret Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin hayata geçirilmesini umduklarını söyledi.

Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya-Rusya Zirvesi'nde konuştu.

Rusya'nın Orta Asya ülkeleriyle stratejik ortaklığını ve ittifakını daha da güçlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan siyasi, ekonomik ve insani bağları derinleştirmeye kararlı olduğuna dikkati çeken Putin, "Tüm bu alanlarda şimdiden gerçekten iyi sonuçlar elde ettik." dedi.

Geçen yıl Rusya'nın Orta Asya ülkeleriyle ticaret hacminin 45 milyar doları aştığını belirten Putin, bu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek için iyi bir potansiyel olduğunu anlattı. Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaretin bu yılın ocak ve temmuz ayları arasında yüzde 4 daha arttığını kaydeden Putin, ödemelerde ulusal para birimlerinin öncelikli kullanımına sistematik geçiş sürecinin sürdüğünü bildirdi.

Yeni lojistik ve ulaştırma zincirleri kurmak için Orta Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Putin, temel hedefin Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ana güzergahlarını geliştirmek ve yeni kıtalararası koridorlar oluşturmak olduğunu vurguladı. Putin, "Tüm bunlar ve diğer Avrasya lojistik projeleri, modern elektronik ve ulaştırma hizmetleriyle tek bir ağa entegre edilebilir. Bu, ortak bölgemiz üzerinden yapılan uluslararası taşımacılık hacmini önemli ölçüde artıracaktır." diye konuştu.

"(Gazze'de ateşkes planı) Önemli olan hayata geçirilmesidir"

Orta Doğu'daki durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Putin, Gazze'deki insani trajedi ve felaket devam ederken, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmek için aktif bir seçenek arayışının sürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın meseleyi çözmek için girişimde bulunduğunu anımsatan Putin, Rusya'nın da bunu desteklediğini dile getirdi. Medyada yer alan haberlere göre bu girişimle ilgili nihai bir karara ulaşıldığını kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD Başkanı Trump'ın bu girişimlerinin hayata geçirilmesini umuyoruz. Bu girişim en başından beri hem Arap hem de İslam dünyasında genel olarak olumlu karşılandı. Asıl önemli olan bunun hepsinin hayata geçirilmesidir."

Putin, Rusya'nın Orta Doğu sorunlarının ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğine her zaman inandığını vurgulayarak, kan dökülmesini durdurmayı ve bölgeye huzur getirmeyi amaçlayan her türlü barışçıl çabayı desteklemeye hazır olduklarının altını çizdi.

Bu düşüncenin eski SSCB'den miras alındığını anlatan Putin, "Uzun vadeli istikrarın sağlanması ve bu karmaşık sorunla ilgili tüm sorunların çözümü için en önemli ve vazgeçilmez koşulun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğuna inanıyoruz. Bu durumu yalnızca yakından takip etmekle kalmayıp, Orta Doğu'daki ortaklarımızla bu çözüme katkıda bulunmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İran nükleer programıyla ilgili diplomasi vurgusu

İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun ancak diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülebileceğine dikkati çeken Putin, bunun alternatifi olmadığını dile getirdi. İran ile yakın temas halinde olduklarını bildiren Putin, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapıcı işbirliğini sürdürme konusundaki İran'ın kararlılığını hissettiklerini belirtti.

İsrail ile de güvene dayalı temasları sürdürdüklerini ifade eden Putin, İsrail yönetiminden, "herhangi bir çatışmaya girme niyetlerinin olmadığı ve daha ileri bir çözümde kararlı olduklarını İran'a iletmeleri" yönünde kendilerinin sinyal aldığını söyledi.