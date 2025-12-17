Haberler

Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına yönelik iddiaların "saçmalık" olduğunu söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da Rusya ile çatışma korkusu oluşturulduğunu belirterek, bu durumu yalan ve saçmalık olarak nitelendirdi. Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair açıklamalarda bulunan Putin, stratejik hedeflerinin devam edeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da insanlara Rusya ile çatışma yaşanacağına dair "korku aşılandığını" belirterek, "Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı genişletilmiş toplantıda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını anlatan Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini, diplomasi yoluyla ortadan kaldırmayı tercih ederiz. Ancak düşman ve onun yabancı destekçileri somut görüşmelere katılmayı reddederse, Rusya tarihi topraklarının kurtuluşunu askeri yollarla sağlayacaktır." diye konuştu.

Putin, 2025'in Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri için "dönüm noktası" olduğuna işaret ederek, tüm cephe hattında stratejik inisiyatifi ele geçirdiklerini söyledi.

Oreşnik balistik füze sistemlerinin yıl sonuna kadar muharebe görevine alınacağını belirten Putin, Burevestnik ve Poseidon füze sistemlerinin ise uzun süre "benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri" olarak kalacağını ifade etti.

Putin, Batılı ülkelerde bozulma yaşandığını söyledi

Rus ordusunun Ukrayna'da güvenli tampon bölgeyi genişletme görevini tutarlı bir şekilde yerine getireceğini vurgulayan Putin, "Stratejik nükleer kuvvetleri geliştirme çabaları bizim için öncelikli olmaya devam ediyor. Daha önce olduğu gibi, bu kuvvetler saldırganları caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada önemli bir rol oynamaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, konuşmasında Kuzey Koreli askerlerin Kursk bölgesinde gösterdiği faaliyetlerden ötürü teşekkür etti.

Avrupalı yetkililerin, Rusya'nın kıtaya olası saldırısına ilişkin açıklamalarını eleştiren Putin, "Avrupa'da insanlara Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma olacağına dair korkular aşılanıyor, büyük bir savaşa hazırlanmak gerektiği söyleniyor. Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

Rus ordusunun robotlar ve yapay zekadan daha fazla faydalanması gerektiğini vurgulayan Putin, yabancı ülkelerle askeri konularda daha fazla işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna'daki savaşı Batılı ülkelerin başlattığını anlatan Putin, NATO'dan, doğuya genişlememe konusunda Rusya'ya verilen sözleri tutmasını beklediklerini ifade etti.

Putin, Sovyetler Birliği yıkıldığında "medeni Batı toplumuna" katılmayı beklediklerini işaret ederek, "Görünüşe göre bugünlerde orada medeniyet yok, sadece sürekli bir bozulma var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

Kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor, 10 yıldır böylesi olmamıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
title