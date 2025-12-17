Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına yönelik iddiaların "saçmalık" olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da insanlara Rusya ile çatışma yaşanacağına dair "korku aşılandığını" belirterek, "Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı genişletilmiş toplantıda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını anlatan Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini, diplomasi yoluyla ortadan kaldırmayı tercih ederiz. Ancak düşman ve onun yabancı destekçileri somut görüşmelere katılmayı reddederse, Rusya tarihi topraklarının kurtuluşunu askeri yollarla sağlayacaktır." diye konuştu.

Putin, 2025'in Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri için "dönüm noktası" olduğuna işaret ederek, tüm cephe hattında stratejik inisiyatifi ele geçirdiklerini söyledi.

Oreşnik balistik füze sistemlerinin yıl sonuna kadar muharebe görevine alınacağını belirten Putin, Burevestnik ve Poseidon füze sistemlerinin ise uzun süre "benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri" olarak kalacağını ifade etti.

Putin, Batılı ülkelerde bozulma yaşandığını söyledi

Rus ordusunun Ukrayna'da güvenli tampon bölgeyi genişletme görevini tutarlı bir şekilde yerine getireceğini vurgulayan Putin, "Stratejik nükleer kuvvetleri geliştirme çabaları bizim için öncelikli olmaya devam ediyor. Daha önce olduğu gibi, bu kuvvetler saldırganları caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada önemli bir rol oynamaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, konuşmasında Kuzey Koreli askerlerin Kursk bölgesinde gösterdiği faaliyetlerden ötürü teşekkür etti.

Avrupalı yetkililerin, Rusya'nın kıtaya olası saldırısına ilişkin açıklamalarını eleştiren Putin, "Avrupa'da insanlara Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma olacağına dair korkular aşılanıyor, büyük bir savaşa hazırlanmak gerektiği söyleniyor. Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

Rus ordusunun robotlar ve yapay zekadan daha fazla faydalanması gerektiğini vurgulayan Putin, yabancı ülkelerle askeri konularda daha fazla işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna'daki savaşı Batılı ülkelerin başlattığını anlatan Putin, NATO'dan, doğuya genişlememe konusunda Rusya'ya verilen sözleri tutmasını beklediklerini ifade etti.

Putin, Sovyetler Birliği yıkıldığında "medeni Batı toplumuna" katılmayı beklediklerini işaret ederek, "Görünüşe göre bugünlerde orada medeniyet yok, sadece sürekli bir bozulma var." ifadesini kullandı.