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Putin: Çok Kutupluluğa Yönelik Küresel Eğilime Direnmeye Çalışanlar Kaybedecek

Putin: Çok Kutupluluğa Yönelik Küresel Eğilime Direnmeye Çalışanlar Kaybedecek

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MOSKOVA, 21 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, çok kutupluluğa yönelik küresel eğilimin yoğunlaşacağını ve bu değişime direnmeyi seçenlerin eninde sonunda kaybedeceğini ve yeni güçlükle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Putin: Çok Kutupluluğa Yönelik Küresel Eğilime Direnmeye Çalışanlar KaybedecekRusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin'de Rus ulusal bayrağı dalgalanıyor, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

MOSKOVA, 21 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, çok kutupluluğa yönelik küresel eğilimin yoğunlaşacağını ve bu değişime direnmeyi seçenlerin eninde sonunda kaybedeceğini ve yeni güçlükle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Putin, Yerel Öz Yönetim Kalkınma Konseyi'nin video konferansında yaptığı konuşmada, "Çok kutupluluğa yönelik küresel eğilim kaçınılmazdır ve yalnızca yoğunlaşacaktır" dedi.

Putin "Bunu anlamayanlar ve bu akımı takip etmeyenler kaybedecek" ifadelerini kullandı.

"Bu apaçık bir gerçektir" diye konuşan Putin, bunu engellemeye çalışanların zaten sahip oldukları yeterince soruna "yenilerini ekleyeceğini" sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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